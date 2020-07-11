Відтепер українці, які вирішили відправитися на відпочинок до Хорватії не зможу це зробити безперешкодно. Країна ввела нові правила для громадян третіх країн, зокрема і для України.

Посол України у Хорватії Василь Кирилич у твітері розповів про нові правила перетину кордону.

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Нові правила для в'їзду у Хорватію

Для в’їзду на територію Хорватії українці мають мати негативний тест на COVID-19, якому не більше, 48 годин.

В іншому випадку туристи змушені пройти 14-денну самоізоляцію.

Василь Кирилич пообіцяв розповісти усі деталі згодом.

Зазначимо, що Хорватія була єдиною країною ЄС, яка впускала українських туристів без обмежень.

З 1 липня ЄС дозволив в'їзд громадянам 14 країн: України у списку немає. Однак перелік країн буде змінюватися кожних 14 днів. У список можуть як додавати нові країни, так і виключати попередні. МЗС рекомендує перевіряти інфрмацію перед плануванням поїздок за кордон.



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