Глава представительства ЕС в Украине Маасикас подчеркнул, что необходимо выяснить, соответствует ли Украина Копенгагенским критериям. Работать над этим должны страны-участницы ЕС.

Заметьте Украина победит и станет еще сильнее, – Боррель

Сейчас мы говорим о неделях, а не о месяцах. Я думаю, что это (получение статуса, – 24 канал) произойдет в июне,

– заявил Маасикас.

Он также отметил, что нет смысла спекулировать, какой будет оценка. Маасикас признался, что не может предсказать, что страны-члены скажут по этому вопросу.

Все, что связано с расширением ЕС, требует единодушия. Маасикас отметил: это решение было бы огромным шагом.

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