Глава представництва ЄС в Україні Маасікас наголосив, що необхідно з'ясувати, чи відповідає Україна Копенгагенським критеріям. Працювати над цим мають країни-учасниці ЄС.
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Зраз ми говоримо про тижні, а не про місяці. Я думаю, що це (отримання статусу, – 24 канал) станеться у червні,
– заявив Маасікас.
Він також зауважив, що немає сенсу спекулювати, якою буде оцінка. Маасікас зізнався, що не може передбачити, що держави-члени скажуть з цього питання.
Усе, що пов'язано з розширенням ЄС, вимагає одностайності. Маасікас наголосив: це рішення було б величезним кроком.
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