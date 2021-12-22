Возможности ЕС ввести санкции против Москвы, премьер-министр Марио Драги прокомментировал во время конференции по итогам 2021 года.
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Евросоюз пока не может ввести санкции против России
Сейчас у Европы, по словам Драги, есть только некоторые факторы экономического сдерживания.
Но если мы хотим принять санкции, включающие также газ, достаточно ли мы сильны, чтобы это сделать? Пришло ли время? Ответ – нет,
– отметил итальянский премьер.
Он считает, что ЕС должен пытаться вести диалог с российским лидером Владимиром Путиным. Потому что он заявляет, что "хочет оставаться в состоянии переговоров".
"В них (переговорах – 24 канал) развитие событий, возможно, не приведет к успеху. Необратимые решения все еще возможны", – добавил политик.
Напомним, ранее в Евросоюзе заявили о готовности к жесткой реакции на агрессию Кремля.
ЕС и санкции против Москвы: что известно
- СМИ сообщили, что ЕС готовится ввести жесткие санкции против России в случае полномасштабного вторжения в Украину. Однако страны Евросоюза считают, что слишком поспешное оглашение антироссийских мер может подорвать усилия по дипломатическому урегулированию кризиса.
- В то же время позиция США в этом отношении другая: там убеждены, что именно ограничения будут служить сдерживанием для Путина.
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