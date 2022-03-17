Всего с начала войны в Европу эвакуировались более 3 миллионов украинцев. Больше всего беженцев выехало в Польшу.

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Помощь Украине – крупнейшая операция гражданской защиты в истории

Еврокомиссар по гуманитарной помощи и кризисному управлению Янез Ленарчич отметил, что оказание помощи Украине было самой большой операцией гражданской защиты в истории. Сейчас Координационный центр Евросоюза организует сбор и доставку гуманитарной помощи из всех 27 стран ЕС.

Агрессия РФ вызвала гуманитарную катастрофу такого масштаба, которой мы не видели со времен Второй мировой войны. Потребности людей в Украине огромны,

– сказал Ленарчич.

Комиссар ожидает, что количество украинских беженцев будет расти, если вторжение будет продолжаться.

"Сейчас у нас есть миллион беженцев в неделю. Так что если это продлится еще 10 недель, мы можем достичь цифры в 15 миллионов человек", – подытожил Ленарчич.

Обратите внимание – Сколько миллионов выехали из Украины с начала войны