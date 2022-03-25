Весь мир поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупантами. Будущее восстановление страны обсудили на саммите Европейского совета, на который приехал президент США Джозеф Байден.

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В ЕС создают Трастовый фонд солидарности с Украиной

Европейский Союз обязался продолжать оказывать поддержку украинскому правительству для его неотложных нужд, помня о разрушениях и огромных потерях, которые нанесли российские оккупанты. Как только страна-террорист выведет свои войска, ЕС поможет в восстановлении демократической Украины.

С этой целью Европейский Совет соглашается создать Трастовый фонд солидарности с Украиной, приглашает своих международных партнеров к участию и призывает начать подготовку без промедления,

– говорится в выводах саммита.

Европейский совет призвал комиссию продолжать оказывать техническую помощь, чтобы способствовать Украине осуществить необходимые реформы. Также на саммите призвали своевременно организовать международную конференцию для сбора финансирования в рамках Трастового фонда солидарности с Украиной.

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