Увесь світ підтримує українців у боротьбі з російськими окупантами. Майбутню відбудову країни обговорили на саміті Європейської ради, на який приїхав президент США Джозеф Байден.

До теми Країни Заходу розроблять для відновлення України аналог "плану Маршалла", – Борис Джонсон

У ЄС створюють Трастовий фонд солідарності з Україною

Європейський Союз зобов'язався продовжувати надавати підтримку українському уряду для його невідкладних потреб, пам'ятаючи про руйнування та величезні втрати, які завдали російські окупанти. Як тільки країна-терористка виведе свої війська, ЄС допоможе у відбудові демократичної України.

З цією метою Європейська Рада погоджується створити Трастовий фонд солідарності з Україною, запрошує своїх міжнародних партнерів до участі та закликає розпочати підготовку без зволікання,

– мовиться у висновках саміту.

Європейська рада закликала Комісію продовжувати надавати технічну допомогу, щоб сприяти Україні здійснити необхідні реформи. Також на саміті закликали своєчасно організувати міжнародну конференцію для збору фінансування в межах Трастового фонду солідарності з Україною.

Варто подивитися – У KSE сказали, скільки часу може піти на відбудову України