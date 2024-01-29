Об этом сообщает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе с заседания Совета министров европейских дел.

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ЕС готовит план против Будапешта

Как сообщает Financial Times европейские лидеры готовят стратегию подорвать экономику Венгрии в случае если Виктор Орбан наложит вето на финансовую помощь для Украины на саммите ЕС.

Вице-президент Еврокомиссии по вопросам ценностей и прозрачности Вера Юрова не стала комментировать статью FT, поскольку пока не ознакомилась с документами.

"Возможно, там есть спекуляции которые я не смогу подтвердить", – сказала она.

Представитель ЕК говорит, что из-за несоблюдения верховенства права часть денег для Венгрии остается заблокированной. По ее словам, 10 миллиардов евро, которые Еврокомиссия разблокировала перед саммитом ЕС в декабре, связаны с "началом реформ системы правосудия".

"Но все еще много денег заблокировано и если ситуация в Венгрии ухудшится, мы можем снова заблокировать еще больше денег. Так что это динамичный процесс", – заявила Вера Юрова.

Министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель заявил, что европейские лидеры "творчески подходят" к получению единодушия по вопросам Украины из-за позиции Орбана.

В прошлый раз они придумали технический перерыв для Орбана, чтобы он вышел из зала для голосования. Я не знаю, насколько креативными они будут на этот раз, но факт в том, что мы должны объяснить венгерскому народу, хотят ли они быть теми, кто скажет украинцам: "Извините, мы оставляем вас и попробуйте помочь себе сами".

– сказал Беттель.

Люксембургский министр призвал венгров выбрать "на какой стороне истории они хотят быть".

Венгрия нарушает ценности ЕС: можно ли ввести статью 7

Государственное министерство Германии по делам Европы Анна Люрманн заявила, что Венгрия это единственное государство-член ЕС, которое "больше всего нарушает общие ценности ЕС и находится вне консенсуса в вопросе помощи Украины".

"Нам вообще нужен этот специальный саммит только через венгерскую блокаду и то, что они так не поддерживают Украину. Я думаю, что это также связано с фундаментальной проблемой в Венгрии, которая отвернулась от общих ценностей, включая верховенство права", – сказала Анна Люрман.

Она призвала европейских коллег "дать понять венгерскому правительству", что ЕС готов защищать свои ценности.

Вице-президент Еврокомиссии Вера Юрова говорит, что судьба введения статьи 7, которая ограничит право голоса Венгрии находится "полностью в руках лидеров государств-членов ЕС".

Мы говорим о статье 7, где нам нужно, чтобы 26 стран-членов сказали "да". Статья 7 никогда не была проголосована потому, что никогда не было достаточно голосов и поэтому мы увидим, хватит ли у лидеров терпения вести переговоры с Виктором Орбаном или они пойдут новым путем используя статью 7. Но это лишь предположение,

– сказала Юрова.

Плана по Венгрии нет: источники раскрыли детали документа, опубликованного FT

В Брюсселе подтвердили наличие документа по Венгрии, который цитировал Financial Times. Впрочем, отмечают, что это лишь "справочная записка", которая не отражает состояние текущих переговоров по выделению 50 миллиардов евро для Украины. Об этом сообщил высокопоставленный чиновник ЕС "офф рек" передает корреспондент 24 Канала в Брюсселе.

Собеседник пояснил, что попавший в руки журналистов документ является "справочной запиской", которую подготовил Секретариат Европейского Совета под собственную ответственность. В записке описывается текущее состояние венгерской экономики. Впрочем, дипломат добавляет, что он не отражает состояние переговоров по пересмотру многолетнего бюджета ЕС между представителями глав правительств и самими лидерами.

В записке не изложен ни один конкретный план, связанный с многолетним бюджетом ЕС и Фондом для Украины, равно как и ни один план, связанный с Венгрией,

– сказал высокопоставленный чиновник.

Он отметил, что переговоры всегда "базировались на поиске компромисса приемлемого для всех 27 стран-членов ЕС".

Обратите внимание! Издание Financial Times написало, что у Евросоюза есть план обрушения экономики Венгрии. Его применят, если Будапешт выступит против выделения 50 миллиардов евро для Украины. В таком случае ЕС планирует обвалить курс венгерского форинта и снизить инвестиционную привлекательность страны, что существенно навредит росту экономики Венгрии. Кроме того, полностью прекратить дотации для экономики Венгрии. Это должно "напугать рынки".