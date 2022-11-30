Для восстановления Украины хотят использовать замороженные российские активы

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 30 ноября заявила, что этот суд нужно создать при поддержке ООН.

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Продолжая поддерживать Международный уголовный суд, мы предлагаем создать специализированный суд при поддержке ООН для расследования и преследования преступлений агрессии России,

– заявила политик.

Она добавила, что ЕС вместе с партнерами позаботится о том, чтобы Россия заплатила за вызванные ею разрушения в Украине посредством замороженных денег олигархов и активов своего центрального банка.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что предложение ЕС – это то, что Украина предлагает уже давно.

"Россия будет платить за преступления и разрушения. Они не уйдут от этого", – заверил Ермак.

Обратите внимание! 29 ноября первая леди Елена Зеленская выступила перед парламентариями Великобритании. Она заявила, что украинцы нуждаются не только в победе, но и в справедливости. Именно поэтому супруга президента призвала британцев поддержать резолюцию ООН о создании трибунала по расследованию преступлений России.

Почему нужен специальный суд

Ни один из международных судов не может привлечь политическое и военное руководство государства-агрессора к ответственности за вторжение в Украину. Именно поэтому для этого и требуется специальный трибунал. Украинские власти неоднократно призывали к его созданию.

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