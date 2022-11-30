Зеленская подчеркнула, что Украине нужна не только победа в войне. Мы стремимся к справедливости.

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Зло должно быть наказано официально, – первая леди

Я приехала в Великобританию именно за ней – за справедливостью, которой должна завершиться эта война, равно как ею завершилась Вторая мировая,

– заявила Зеленская.

Сейчас невозможно вообразить, что после всех преступлений нацистов их не накажут. Это касается и россиян, направляющих свои ракеты на мирные города Украины.

Зеленская подчеркнула, что британцы хорошо знают, что такое историческая справедливость. Еще во время войны, 13 января 1942 года, именно в Великобритании подписали Сент-Джеймскую декларацию, на основе которой впоследствии состоялся Нюрнбергский трибунал.

Елена Зеленская выступила перед британскими парламентариями / Фото с телеграма первой леди

Теперь в таком трибунале нуждается Украина. Поэтому жена лидера Украины призвала парламентариев поддержать резолюцию Генеральной ассамблеи ООН о создании специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины.

Зло должно будет осуждено и наказано официально, публично, всем миром. Ибо справедливость нужна не только нам и всем пострадавшим. Справедливость нужна, чтобы выжил весь мир,

– сказала первая леди.

Что известно о специальном трибунале для России

Пока в мире не существует ни одного суда, который мог бы привлечь Кремль к ответственности за нападение на Украину. Именно поэтому Украина выступает за создание специального трибунала. Ведь руководство государства-агрессора должно быть наказано.

Друзья Украины Эстония, Литва и Латвия также призывают создать специальный трибунал. В общей сложности такую инициативу поддержали уже 15 государств.

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