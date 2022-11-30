Зеленская подчеркнула, что Украине нужна не только победа в войне. Мы стремимся к справедливости.
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Зло должно быть наказано официально, – первая леди
Я приехала в Великобританию именно за ней – за справедливостью, которой должна завершиться эта война, равно как ею завершилась Вторая мировая,
– заявила Зеленская.
Сейчас невозможно вообразить, что после всех преступлений нацистов их не накажут. Это касается и россиян, направляющих свои ракеты на мирные города Украины.
Зеленская подчеркнула, что британцы хорошо знают, что такое историческая справедливость. Еще во время войны, 13 января 1942 года, именно в Великобритании подписали Сент-Джеймскую декларацию, на основе которой впоследствии состоялся Нюрнбергский трибунал.
Елена Зеленская выступила перед британскими парламентариями / Фото с телеграма первой леди
Теперь в таком трибунале нуждается Украина. Поэтому жена лидера Украины призвала парламентариев поддержать резолюцию Генеральной ассамблеи ООН о создании специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины.
Зло должно будет осуждено и наказано официально, публично, всем миром. Ибо справедливость нужна не только нам и всем пострадавшим. Справедливость нужна, чтобы выжил весь мир,
– сказала первая леди.
Что известно о специальном трибунале для России
Пока в мире не существует ни одного суда, который мог бы привлечь Кремль к ответственности за нападение на Украину. Именно поэтому Украина выступает за создание специального трибунала. Ведь руководство государства-агрессора должно быть наказано.
Друзья Украины Эстония, Литва и Латвия также призывают создать специальный трибунал. В общей сложности такую инициативу поддержали уже 15 государств.
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