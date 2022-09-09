В вечернем обращении к украинцам Владимир Зеленский назвал новую макрофинансовую помощь от Евросоюза очень важной для нашей страны, сообщает 24 канал. Также президент оценил решение ЕС об остановке соглашения об упрощенном визовом режиме с россией.

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Россиянам не место в Европе

Владимир Зеленский отметил, что решение об остановке соглашения об упрощенном визовом режиме с россией является защитой Европы. Глава государства подчеркнул, что в Европе не место тем россиянам, которые не хотят ничего менять и бороться против войны.

Это уже защита Европы, это усложнит циничное использование Европы теми, кто не хочет ничего менять, не хочет бороться против войны, а хочет просто потреблять и развлекаться, будто ничего в Европе не происходит, будто нет российского террора. Объединенная Европа – это вторая мишень для россии после нашего государства, нашей независимости. И это правильно, что Европа защищается,

– подчеркнул Зеленский.

Еврокомиссия также одобрила рекомендации по визовым ограничениям для россиян. Их в Киеве Владимир Зеленский обсудил с президентом Латвии Элгисом Левитсом и премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, прибывшим в Украину с визитом.

Президент призвал ЕС пойти на те же шаги, которые пошли страны Балтии и Польша.

"Вряд ли государство-террориста можно воспринимать как источник туризма или каких-либо бизнес-визитов", – подчеркнул Зеленский.

Вечернее обращение Владимира Зеленского: смотрите видео