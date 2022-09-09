У вечірньому зверненні до українців Володимир Зеленський назвав нову макрофінансову допомогу від Євросоюзу дуже вагомою для нашої країни, повідомляє 24 канал. Також президент оцінив рішення ЄС про зупинку угоди про спрощений візовий режим з росією.

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Росіянам не місце у Європі

Володимир Зеленський зазначив, що рішення про зупинку угоди щодо спрощеного візового режиму з росією є захистом Європи. Глава держави підкреслив, що у Європі не місце тим росіянам, які не бажають нічого змінювати та боротися проти війни.

Це вже захист Європи, це ускладнить цинічне використання Європи тими, хто не хоче нічого змінювати, не хоче боротися проти війни, а хоче просто споживати й розважатися, ніби нічого у Європі не відбувається, ніби немає російського терору. Об’єднана Європа – це друга мішень для Росії після нашої держави, нашої незалежності. І це правильно, що Європа захищається,

– наголосив Зеленський.

Єврокомісія також схвалила рекомендації щодо візових обмежень для росіян. Їх у Києві Володимир Зеленський обговорив з президентом Латвії Елгісом Левітсом та прем1єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким, які прибули до України з візитом.

Президент закликав ЄС піти на ті ж кроки, на які пішли країни Балтії та Польща.

"Навряд чи державу-терориста можна сприймати як джерело туризму чи якихось бізнес-візитів", – підкреслив Зеленський.

Вечірнє звернення Володимира Зеленського: дивіться відео