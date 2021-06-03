О планах ввести санкции уже на этой неделе и в начале следующей издание пишет со ссылкой на слова 3 дипломатов.
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ЕС наложит санкции за посадку Ryanair в Минске
По предварительным данным, в санкционный список попадет белорусский авиаперевозчик "Белавиа". Ему запретят осуществлять полеты в европейском воздушном пространстве, а также осуществлять посадки и вылеты из аэропортов стран ЕС.
Также санкции, вероятно, наложат на по меньшей мере 7 человек и 1 организацию. Говорится о высокопоставленных чиновниках министерств обороны и транспорта Беларуси, военных из ВВС, высокопоставленном чиновнике минского аэропорта и высокопоставленном чиновнике гражданской авиации.
Кроме того, правительства ЕС также готовят секторальные санкции, которые могут затронуть продажи облигаций, нефтяного сектора и экспорта калийных удобрений.
Исключения для полетов над Беларусью
Европейское агентство авиационной безопасности позволило полеты в небе над Беларусью только в чрезвычайных ситуациях.
Проведение операций в воздушном пространстве Беларуси больше не разрешается, если это не требуется для безопасных операций в непредвиденных обстоятельствах,
– говорится в заявлении.
Такие ограничения должны ввести в течение 2 недель.
Прекращение авиасообщения с Беларусью: что известно
- 23 мая в Минске вынужденно посадили самолет Ryanair, выполнявший рейс Афины – Вильнюс, якобы из-за угрозы заминирования.
- С самолета сняли, а впоследствии и задержали, основателя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу.
- Международное сообщество возмутили такие действия режима Александра Лукашенко.
- После этого ряд государств остановил авиасообщение с Беларусью, в том числе и Украина.