О планах ввести санкции уже на этой неделе и в начале следующей издание пишет со ссылкой на слова 3 дипломатов.

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ЕС наложит санкции за посадку Ryanair в Минске

По предварительным данным, в санкционный список попадет белорусский авиаперевозчик "Белавиа". Ему запретят осуществлять полеты в европейском воздушном пространстве, а также осуществлять посадки и вылеты из аэропортов стран ЕС.

Также санкции, вероятно, наложат на по меньшей мере 7 человек и 1 организацию. Говорится о высокопоставленных чиновниках министерств обороны и транспорта Беларуси, военных из ВВС, высокопоставленном чиновнике минского аэропорта и высокопоставленном чиновнике гражданской авиации.

Кроме того, правительства ЕС также готовят секторальные санкции, которые могут затронуть продажи облигаций, нефтяного сектора и экспорта калийных удобрений.

Исключения для полетов над Беларусью

Европейское агентство авиационной безопасности позволило полеты в небе над Беларусью только в чрезвычайных ситуациях.

Проведение операций в воздушном пространстве Беларуси больше не разрешается, если это не требуется для безопасных операций в непредвиденных обстоятельствах,

– говорится в заявлении.

Такие ограничения должны ввести в течение 2 недель.

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