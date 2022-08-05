В ЕС говорят, что такое решение должно повысить энергетическую безопасность Европы. Главной целью этого плана является сбережение запасов природного газа, чтобы быть готовыми к возможным сбоям в газоснабжении на фоне действий россии, использующей энергоносители для давления на ЕС.

К теме Какая ситуация в Украине с запасами газа и угля: хватит ли их на зиму и от чего это зависит

Как будет экономить ЕС

Согласно плану, в течение периода с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года страны-члены ЕС должны уменьшить спрос на газ на 15% по сравнению со среднегодовыми показателями последних 5 лет.

В то же время, план предусматривает исключения для членов Евросоюза. В частности, от обязательного снижения спроса на газ освобождены страны, которые не подключены к газовым системам других членов ЕС. Кроме того, страны, чьи электросети не синхронизированы с европейской электроэнергетической системой и сильно зависят от газа, также освобождены от этого во избежание риска кризиса в поставках электроэнергии.

Также страны ЕС согласовали, каким образом будет происходить сокращение потребления газа, поэтому выбрали такие меры как

сокращение потребления газа в электроэнергетике,

меры по поощрению промышленности к переходу на другой вид топлива,

национальные кампании по повышению осведомленности,

целевые обязательства по сокращению отопления и охлаждения,

рыночные мероприятия, такие как аукцион между компаниями.

Члены ЕС будут обновлять свои национальные планы по сокращению потребления газа и будут отчитываться Европейской комиссии.

К теме – Омельченко о том, почему отопительный сезон в Украине будет нелегким: смотрите видео