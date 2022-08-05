У ЄС кажуть, що таке рішення має підвищити енергетичну безпеку Європи. Головною метою цього плану є заощадження запасів природного газу, щоб бути готовими до можливих збоїв у газопостачанні на тлі дій росії, яка використовує енергоносії для тиску на ЄС.

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Яким чином буде економити ЄС

Згідно з планом, протягом періоду від 1 серпня 2022 року до 31 березня 2023 року країни-члени ЄС мають зменшити попит на газ на 15% у порівнянні з середньорічними показниками останніх 5 років.

Водночас план передбачає винятки для членів Євросоюзу. Зокрема від обов'язкового зниження попиту на газ звільнені країни, які не підключені до газових систем інших членів ЄС. Крім того, країни, чиї електромережі не синхронізовані з європейською електроенергетичною системою та сильно залежать від газу, також звільнені від цього, щоб уникнути ризику кризи в постачанні електроенергії.

Також країни ЄС погодили, яким саме чином відбуватиметься скорочення споживання газу, тому обрали такі заходи як

скорочення споживання газу в електроенергетиці,

заходи щодо заохочення промисловості до переходу на інший вид палива,

національні кампанії з підвищення обізнаності,

цільові зобов’язання щодо скорочення опалення та охолодження,

ринкові заходи, такі як аукціон між компаніями.

Члени ЄС оновлюватимуть свої національні плани зі скорочення споживання газу та звітуватимуть Європейській комісії.

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