Лидеры Евросоюза приняли новый долгосрочный бюджет ЕС в объеме 1, 074 трлн евро. Также они решили выделить 750 миллиардов евро для Фонда восстановления "Следующее поколение ЕС".

О достижении договоренности стало известно незадолго до 6 утра 21 июля – на 5 день саммита ЕС, который изначально планировался двухдневным. Этот саммит стал самым длинным в истории Евросоюза, передает Укринформ.

Ранее Саммит ЕС продлили, однако он может завершиться ничем

Де факто, это первый раз в европейской истории, когда наш бюджет будет четко связан с нашими климатическими целями. Первый раз, когда уважение к верховенству права будет прямо связано с бюджетными расходами. Первый раз, когда мы совместно усиливаем наши экономики для противодействия кризису,

– заявил президент Европейского Совета Шарль Мишель.

Он отметил, что "переговоры были тяжелыми в очень тяжелые времена для всех европейцев", и подчеркнул, что согласие, которое было достигнуто лидерами ЕС по бюджетным предложениям, отвечает интересам всех граждан Европы.

"Мы провели 4 дня и ночи, 90 часов в переговорах и достигли успеха", – добавила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она отметила, что, хотя ЕС часто обвиняют в том, что он делает "слишком мало и слишком поздно", на этот раз такое обвинение не может остаться в силе.

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