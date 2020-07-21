Лидеры ЕС согласовали план спасения экономики на 1,8 триллиона евро
Лидеры Евросоюза приняли новый долгосрочный бюджет ЕС в объеме 1, 074 трлн евро. Также они решили выделить 750 миллиардов евро для Фонда восстановления "Следующее поколение ЕС".
О достижении договоренности стало известно незадолго до 6 утра 21 июля – на 5 день саммита ЕС, который изначально планировался двухдневным. Этот саммит стал самым длинным в истории Евросоюза, передает Укринформ.
Ранее Саммит ЕС продлили, однако он может завершиться ничем
Де факто, это первый раз в европейской истории, когда наш бюджет будет четко связан с нашими климатическими целями. Первый раз, когда уважение к верховенству права будет прямо связано с бюджетными расходами. Первый раз, когда мы совместно усиливаем наши экономики для противодействия кризису,
– заявил президент Европейского Совета Шарль Мишель.
Он отметил, что "переговоры были тяжелыми в очень тяжелые времена для всех европейцев", и подчеркнул, что согласие, которое было достигнуто лидерами ЕС по бюджетным предложениям, отвечает интересам всех граждан Европы.
"Мы провели 4 дня и ночи, 90 часов в переговорах и достигли успеха", – добавила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Она отметила, что, хотя ЕС часто обвиняют в том, что он делает "слишком мало и слишком поздно", на этот раз такое обвинение не может остаться в силе.
Подробнее о средствах, заложенных ЕС
- Фонд восстановления ЕС, состоящий из 390 миллиардов евро в виде грантов и 360 миллиардов евро в виде кредитов, будет присоединен к новому бюджету ЕС на 7 лет.
- Размер самого бюджета составляет 1,074 триллиона евро. Таким образом общий финансовый пакет помощи составит 1,82 триллиона евро.
- Первоначальное предложение по фонду общим объемом 750 миллиардов евро предусматривало распределить субсидии и займы в соотношении 500 и 250 миллиардов евро, соответственно. Однако такое соотношение не устраивало группу так называемых "экономных государств" (Австрия, Нидерланды, Дания, Швеция), которые были против значительной части грантов в фонде.
- Долгосрочный бюджет было особенно трудно обеспечить на этот раз из-за Brexit. Национальные столицы и институты ЕС должны были заткнуть дыру в размере около 10 млрд евро в год, которая осталась после выхода из блока Великобритании.