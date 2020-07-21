Лідери ЄС погодили план порятунку економіки на 1,8 трильйона євро
Лідери Євросоюзу ухвалили новий довгостроковий бюджет ЄС в обсязі 1, 074 трильйона євро. Також вони вирішили виділити 750 мільярдів євро для Фонду відновлення "Наступне покоління ЄС".
Про досягнення домовленості стало відомо незадовго до 6 ранку 21 липня – на 5 день саміту ЄС, який спочатку планувався дводенним. Цей саміт став найдовшим в історії Євросоюзу, передає Укрінформ.
Раніше Саміт ЄС продовжили, однак він може завершитися нічим
Де факто, це перший раз в європейській історії, коли наш бюджет буде чітко пов’язаний із нашими кліматичними цілями. Перший раз, коли повага до верховенства права буде прямо пов’язана із бюджетними витратами. Перший раз, коли ми спільно посилюємо наші економіки для протидії кризі,
– заявив президент Європейської Ради Шарль Мішель.
Він зауважив, що "переговори були важкими у дуже важкі часи для всіх європейців", та наголосив, що згода, яка була досягнута лідерами ЄС щодо бюджетних пропозицій, відповідає інтересам всіх громадян Європи.
"Ми провели 4 дні і ночі, 90 годин у переговорах і досягли успіху" – додала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
Вона зазначила, що, хоча ЄС часто звинувачують в тому, що він робить "занадто мало та занадто пізно", цього разу таке звинувачення не може залишитися в силі.
Детальніше про кошти, закладені ЄС
- Фонд відновлення ЄС, який складатиметься з 390 мільярдів євро у вигляді грантів і 360 мільярдів євро у вигляді кредитів, буде приєднаний до нового бюджету ЄС на 7 років.
- Розмір самого бюджету складає 1,074 трильйона євро. Таким чином загальний фінансовий пакет допомоги сягне 1,82 трильйона євро.
- Початкова пропозиція по фонду загальним обсягом 750 мільярдів євро передбачала розподілити субсидії і позики в співвідношенні 500 і 250 мільярдів євро, відповідно. Однак таке співвідношення не влаштовувало групу так званих "ощадливих держав" (Австрія, Нідерланди, Данія, Швеція), які були проти значної частки грантів у фонді.
- Довгостроковий бюджет було особливо важко забезпечити цього разу через Brexit. Національні столиці та інститути ЄС повинні були заткнути дірку в розмірі близько 10 мільярдів євро на рік, яка залишилася після виходу з блоку Великої Британії.