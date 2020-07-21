Лідери Євросоюзу ухвалили новий довгостроковий бюджет ЄС в обсязі 1, 074 трильйона євро. Також вони вирішили виділити 750 мільярдів євро для Фонду відновлення "Наступне покоління ЄС".

Про досягнення домовленості стало відомо незадовго до 6 ранку 21 липня – на 5 день саміту ЄС, який спочатку планувався дводенним. Цей саміт став найдовшим в історії Євросоюзу, передає Укрінформ.

Раніше Саміт ЄС продовжили, однак він може завершитися нічим

Де факто, це перший раз в європейській історії, коли наш бюджет буде чітко пов’язаний із нашими кліматичними цілями. Перший раз, коли повага до верховенства права буде прямо пов’язана із бюджетними витратами. Перший раз, коли ми спільно посилюємо наші економіки для протидії кризі,

– заявив президент Європейської Ради Шарль Мішель.

Він зауважив, що "переговори були важкими у дуже важкі часи для всіх європейців", та наголосив, що згода, яка була досягнута лідерами ЄС щодо бюджетних пропозицій, відповідає інтересам всіх громадян Європи.

"Ми провели 4 дні і ночі, 90 годин у переговорах і досягли успіху" – додала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Вона зазначила, що, хоча ЄС часто звинувачують в тому, що він робить "занадто мало та занадто пізно", цього разу таке звинувачення не може залишитися в силі.

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