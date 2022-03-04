Решение было принято на фоне российской военной агрессии против Украины. Ранее Комиссия также вводила ограничительные меры ЕС в отношении России.

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ЕС приостановил приграничное сотрудничество с Россией и Беларусью

Так, дальнейшие платежи в Россию или Беларусь не будут осуществляться. Эта приостановка имеет немедленное действие для девяти программ ENI CBC с участием России и Беларуси и для транснациональной программы Interreg Baltic Sea region в программном периоде 2014 – 2020 годов.

Положение предусматривает их приостановку при нарушении международного права, прав человека, демократических принципов и верховенства права.

Российская военная агрессия является грубым нарушением Устава ООН, международного права и порядка, основанного на правилах. Приостановление всех трансграничных и транснациональных программ и платежей России и Беларуси и одновременно усиление поддержки Украины является конкретным выражением солидарности европейской политики и политики сплоченности с украинским народом,

– отметила Элиза Феррейра, комиссар по сплочению и реформам.

Общее финансирование ЕС для восьми программ с Россией составляет 178 миллионов евро, а для двух программ с Беларусью – 257 миллионов евро.

Кроме того, с обеими странами приостановлено сотрудничество по программам нового программного периода 2021-2027 годов.

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ЕС направит эти ресурсы в поддержку Украины

Комиссия срочно изучает правовые и оперативные возможности для усиления действующих программ трансграничного сотрудничества между странами ЕС и Украиной, а также участие Украины в ENI CBC Black Sea Basin Programme или транснациональной программе Interreg Danube.

Эти программы предлагают возможности для быстрой и эффективной поддержки Украины, в частности для беженцев.

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