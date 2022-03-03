Все это согласно плану чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел Украины.

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У граждан Украины уже есть 90-дневный безвизовый доступ к ЕС.

Однако это беспрецедентное изменение в законодательстве ЕС гарантирует им статус и по истечении этого срока,

– отметили в МВД.

Что это означает

ЕС предусматривает предоставление гражданам Украины и резидентам страны право жить, работать, получать медицинскую помощь, жилье и образование немедленно на срок до 1 года без необходимости проходить длительные процедуры предоставления убежища.

Однако если война будет продолжаться долго или беженцы не смогут безопасно вернуться, этот статус могут продлить еще на 2 года.

"Европа стоит рядом с теми, кто нуждается в защите. Всем, кто убегает от путинских бомб, рады в Европе. Мы обеспечим защиту ищущих убежище и поможем тем, кто ищет безопасный путь домой", – заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Внимание! Лица без гражданства Украины или права на постоянное проживание – иностранцы, иностранные студенты – не получат права оставаться в ЕС, но им помогут вернуться в страну происхождения.

Сколько человек уже выехали из Украины на фоне войны

После того, как неделю назад Россия жестоко напала на большинство городов Украины, почти 875 тысяч человек вынуждены были покинуть свои дома.

Более половины – 454 тысячи – выехали в Польшу;

116 тысяч – в Венгрию;

67 тысяч – в Словакию;

45 тысяч – в Румынию;

79 тысяч – в Молдову, которая не входит в ЕС.

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