Усе це відповідно до плану надзвичайних ситуацій. Про це повідомили у міністерстві внутрішніх справ в Україні.
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Громадяни України вже мають 90-денний безвізовий доступ до ЄС.
Однак ця безпрецедентна зміна в законодавстві ЄС гарантує їм статус і після закінчення цього терміну,
– зазначили в МВС.
Що це означає
ЄС передбачає надання громадянам України та резидентам країни право жити, працювати, отримувати медичну допомогу, житло та освіту негайно на термін до 1 року, без необхідності проходити тривалі процедури надання притулку.
Однак якщо війна триватиме довго, або біженці не зможуть безпечно повернутися, цей статус можуть продовженити ще на 2 роки.
"Європа стоїть поруч із тими, хто потребує захисту. Всім, хто тікає від путінських бомб, раді в Європі. Ми забезпечимо захист тих, хто шукає притулок, і допоможемо тим, хто шукає безпечну дорогу додому", – заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн.
Скільки людей вже виїхали з України на тлі війни
Після того, як тиждень тому Росія жорстоко напала на більшість міст України, майже 875 тисяч людей вимушені були залишити свої домівки в Україні.
- Понад половина – 454 тисяч – виїхали до Польщі;
- 116 тисяч – до Угорщини;
- 67 тисяч – до Словаччини;
- 45 тисяч – до Румунії;
- 79 тисяч – до Молдови, яка не входить до ЄС.
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