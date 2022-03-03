Планують створювати слідчі групи та арештовувати майно злочинців Росії. Вже є 13 підозрюваних високопосадоців країни-агресорки, а будуть – тисячі. Про це розповіла генпрокурорка Ірина Венедіктова.

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Ми маємо зробити все, щоб на кордоні кожної цивілізованої країни їх чекав "червоний прапорець" на арешт, а їхні вілли і яхти були конфісковані на відбудову нашої країни, яку вони нищать своїми смертоносними ракетам,

– зазначила генпрокурорка.

Слідчі групи, арешт майна злочинців

Інші держави теж в процесі реєстрації таких проваджень та початку розслідувань. Сьогодні відбулась розмова і з генпрокурорами Англії та Уельсу, а також Італії.

"Наші колеги теж збиратимуть та документуватимуть свідчення людей, які втікають від війни, всі докази для притягнення агресора до кримінальної відповідальності на всіх можливих рівнях", – зазначила Венедіктва.

І додала, що також принципова для нас допомога партнерів на надважливих напрямах:

розширенні географії національних розслідувань щодо російської агресії;

створенні міжнародних спільних слідчих груп щодо кривавої війни в Україні;

співпраці в рамках таск-форс, яку створють в Офісі Генпрокурора для розшуку, арешту і конфіскації активів та майна воєнних злочинців з Росії за кордоном.

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