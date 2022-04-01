Об этом сообщил руководитель Офиса Президент Андрей Ермак. Он также добавил, что ЕС примет участие в послевоенном восстановлении Украины.

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Мы продолжаем бороться с Россией, а после победы мы построим всю страну. Уверен, что Украина станет местом креативных идей и решений. Местом новой инфраструктуры и инвестиций,

– написал Ермак.

Визит Мецоли в Украину

Напомним, что глава Европарламента посетила Украину 1 апреля. Во время своего выступления она дала 3 обещания Украине:

Евросоюз признает вторжение России в Украину посягательством на целую Европу, нападением на мир и его строй;

Украина станет кандидатом в члены ЕС официально и быстро ;

; Евросоюз будет помогать Украине в восстановлении разрушенных городов и сел в результате войны.

Кроме того, Европа продолжит помогать Украине финансово и обеспечивать всем необходимым военных, а также людей, пострадавших от войны.

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