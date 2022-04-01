Про це повідомив керівник Офісу Президентка Андрій Єрмак. Він також додав, що ЄС візьме участь у повоєнній відбудові України.
До теми Членство в Євросоюзі та відбудова: Європарламент дав 3 обіцянки Україні
Ми продовжуємо боротися з Росією, а після перемоги – ми відбудуємо всю країну. Впевнений, що Україна буде місцем креативних ідей та рішень. Місцем нової інфраструктури та інвестицій,
– написав Єрмак.
Візит Мецоли до України
Нагадаємо, що глава Європарламенту відвідала України 1 квітня. Під час свого виступу вона дала 3 обіцянки Україні:
- Євросоюз визнає вторгнення Росії на Україну зазіханням на цілу Європу, нападом на світ та його лад;
- Україна стане кандидатом в члени ЄС офіційно та швидко;
- Євросоюз допомагатиме Україні у відбудові зруйнованих міст та сіл унаслідок війни.
Крім того, Європа продовжить допомагати Україні фінансово та забезпечувати всім необхідним військових, а також людей, які постраждали від війни.
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