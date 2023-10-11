Украинцы постепенно отвоевывают свою территорию в ходе контрнаступления. Впрочем, вернуть Крым военным путем будет чрезвычайно сложно из-за природных особенностей региона, сообщил на условиях анонимности высокопоставленный чиновник в Брюсселе корреспондентке 24 Канала.

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Помешают горы

По данным собеседника, единственное в чем во многом россияне преуспели – это в создании оборонительных линий на оккупированных территориях, через которые трудно прорваться. Впрочем, контрнаступление происходило бы гораздо легче, если бы украинцы доминировали в воздухе.

Если завтра украинцы прорвут линии обороны и вернут доступ в Мелитополь, это будет неожиданностью. Я не знаю, произойдет ли это, но это точно не является невозможным,

– отметил высокопоставленный чиновник.

По такому сценарию украинские военные могли бы уничтожить Крымский мост, что усложняет логистику для россиян. Впрочем, собеседник считает, что вернуть Крым будет непросто, в том числе из-за горных массивов.

Позиция Запада по Крыму

В Брюсселе признают, что у Украины есть право на восстановление суверенитета над своей территорией, а западные союзники поддерживают это. Отвечая на вопрос, смирился ли Запад с потерей Крыма, чиновник ответил "нет", но добавил, что это создает большие дилеммы.

Что больше всего нужно Украине на фронте

Собеседник рассказал, что для украинской армии критически важно иметь запасы боеприпасов, а также средства ПВО. В то же время танки, поставляемые западными партнерами, не оказывают значительного влияния.

В долгосрочной перспективе станет важным F-16, но подготовка пилотов и поставка истребителей займет примерно год.

По мнению дипломата, решение США о поставках кассетных боеприпасов в Украину является одним из самых существенных решений в 2023 году. Кассетные боеприпасы имеют решающее значение на поле боя и помогают прорывать оборонительные линии россиян.

"Сейчас самое важное влияние систем ПВО, особенно потому, что мы подозреваем, что россияне сделают то же, что и прошлой осенью: они начнут массированные атаки на энергетическую инфраструктуру, чтобы сделать эту зиму ужасной для Украины", – сказал чиновник.