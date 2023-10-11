Українці поступово відвойовують свою територію у ході контрнаступу. Втім, повернути Крим військовим шляхом буде надзвичайно складно через природні особливості регіону, повідомив на умовах анонімності високопосадовець у Брюсселі кореспондентці 24 Каналу.

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На заваді – гори

За даними співрозмовника, єдине в чому росіяни здобули успіх – це в створенні оборонних ліній на окупованих територіях, через які важко прорватися. Втім, контрнаступ відбувався б набагато легше, якби українці домінували у повітрі.

Якщо завтра українці прорвуть лінії оборони й повернуть доступ до Мелітополя, це буде великою несподіванкою. Я не знаю, чи це станеться, але це точно не є неможливим,

– зазначив високопосадовець.

За таким сценарієм українські військові могли б знищити Кримський міст, що ускладнює логістику для росіян. Втім, співрозмовник вважає, що повернути Крим буде непросто, зокрема через гірські масиви.

Позиція Заходу по Криму

У Брюсселі визнають, що Україна має право на відновлення суверенітету над своєю територією, а західні союзники підтримують це. Відповідаючи на запитання, чи змирився Захід із втратою Криму, високопосадовець відповів "ні", але додав, що це створює великі дилеми.

Що найбільше потрібно Україні на фронті

Співрозмовник розповів, що наразі для української армії критично важливо мати запаси боєприпасів, а також засоби ППО. Натомість танки, які постачають західні партнери, не мають значного впливу.

У довгостроковій перспективі стануть важливими F-16, але підготовка пілотів та постачання винищувачів займе приблизно рік.

На думку дипломата, рішення США про постачання касетних боєприпасів до України є одним із найсуттєвіших рішень 2023 року. Касетні боєприпаси мають вирішальне значення на полі бою і допомагають проривати оборонні лінії росіян.

“Зараз найважливішим є вплив систем ППО, особливо тому, що ми підозрюємо, що росіяни зроблять те ж саме, що й минулої осені: вони почнуть масовані атаки на енергетичну інфраструктуру, щоб зробити цю зиму жахливою для України”, – сказав високопосадовець.