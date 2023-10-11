НАТО має продовжити підтримку України, оскільки результати цієї війни важливі для Європи. Таку думку висловив високопосадовець у Брюсселі на умовах анонімності, передає кореспондентка 24 Каналу.

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Брак снарядів і ППО

Співрозмовник заявив, що перебіг війни в Україні визначить, чи буде Європа і надалі жити в мирі та процвітанні. Однак, є побоювання, що кількість допомоги для Києва може зменшитися, зокрема через обмежену кількість амуніції.

Звичайно, 155-міліметрові снаряди можна передати лише один раз. Тобто, якщо ви віддаєте їх Україні, ви не можете віддати їх Ізраїлю і навпаки. Ізраїль вже просить свого американського союзника надати йому засоби ППО. Як ми всі знаємо, дві речі, які зараз найбільше потрібні Україні на полі бою, – це боєприпаси та засоби протиповітряної оборони. Тому, звичайно, існує занепокоєння, оскільки ресурси обмежені,

– сказав дипломат.

Зброя від Нідерландів

Так, попри намір Нідерландів і надалі підтримувати Україну, там визнають, що постачати зброю із власних запасів стає дедалі важче. Цього року Нідерланди вже виділили 2,5 мільярда євро на підтримку України, з яких 1,7 мільярда – летальна допомога. Втім, станом на зараз, сума військової допомоги вже перетнула межу 2 мільярди євро, і вона постійно зростає.

За словами співрозмовника, наступного року нідерландський уряд знову виділить щонайменше 2,5 мільярда євро для України. Крім того, очікується, що після виборів підтримка Києва не зменшиться.

Звичайно, стає все важче і важче постачати зброю в Україну з наших власних запасів, тому що вони зменшуються. І ми самі маємо проблеми з цим,

– зауважив посадовець.

Крім того, дипломат зазначив, що американська компанія Raytheon, яка виробляє ракети "Патріот", має обмежені можливості виробництва.

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