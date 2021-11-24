Брюссель требует от Москвы отказаться от действий, направленных на эскалацию конфликта. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Европейской службы внешних связей ЕС.

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Спикер подчеркнул, что указ Путина "направлен на отделение временно неподконтрольных правительству территорий Донецка и Луганска от Украины, что противоречит Минским соглашениям".

Такие односторонние меры нарушают суверенитет и территориальную целостность Украины, а также могут усилить напряженность и продлить статус-кво, препятствуя будущему процессу реинтеграции,

– сказал представитель Евросоюза.

В Европейском Союзе решительно призвали Россию отменить решение об упрощении экспорта товаров с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Что известно о приказе Путина