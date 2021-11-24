Брюссель требует от Москвы отказаться от действий, направленных на эскалацию конфликта. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Европейской службы внешних связей ЕС.
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Спикер подчеркнул, что указ Путина "направлен на отделение временно неподконтрольных правительству территорий Донецка и Луганска от Украины, что противоречит Минским соглашениям".
Такие односторонние меры нарушают суверенитет и территориальную целостность Украины, а также могут усилить напряженность и продлить статус-кво, препятствуя будущему процессу реинтеграции,
– сказал представитель Евросоюза.
В Европейском Союзе решительно призвали Россию отменить решение об упрощении экспорта товаров с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.
Что известно о приказе Путина
- Путин 15 ноября подписал указ о так называемом предоставлении гуманитарной поддержки населению оккупированных территорий Донбасса.
- Так, президент страны-агрессора поручил в течение месяца обеспечить признание в России товаров, которые изготовлены в ОРДЛО.
- В то же время дал задание создать для них закупочные условия наравне с российскими товарами.