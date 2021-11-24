Брюссель вимагає від Москви відмовитися від дій, спрямованих на ескалацію конфлікту. Про це йдеться у заяві прессекретаря Європейської служби зовнішніх зв'язків ЄС.

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Речник наголосив, що указ Путіна "спрямований на відокремлення тимчасово непідконтрольних уряду територій Донецька та Луганська від України, що суперечить Мінським угодам".

Такі односторонні заходи порушують суверенітет та територіальну цілісність України, а також можуть посилити напруженість та продовжити статус-кво, перешкоджаючи майбутньому процесу реінтеграції,

– сказав представник Євросоюзу.

В Європейському Союзі рішуче закликалити Росію скасувати рішення про спрощення експорту товарів з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Що відомо про наказ Путіна