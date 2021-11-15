Очільник Кремля стверджує, що у такий спосіб "захищає права і свободи" мешканців квазіреспублік.
Важливо Росія зібралася повністю інтегрувати окупований Донбас, – розвідка
Як сказав Путін, гуманітарна допомога окремим районам Донецької та Луганської областей потрібна для "недопущення подальшого зниження рівня життя в умовах економічної блокади" та пандемії COVID-19.
Що тепер зміниться
- У Росії визнаватимуть сертифікати на товари та послуги, видані у "ДНР" та "ЛНР".
- Допуск товарів із республік до державних закупівель буде нарівні з російськими.
Очільник Кремля вже доручив організувати пункти пропуску на кордоні, через які переміщатимуться товари з невизнаних республік Донбасу.
Крім того, необхідно внести зміни до указів про:
- продовольче ембарго, ухвалене у серпні 2014 року,
- економічні санкції проти України, прийняті у жовтні 2018 року.