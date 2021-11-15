Глава Кремля утверждает, что таким образом "защищает права и свободы" жителей квазиреспублик.

Важно Россия собралась полностью интегрировать оккупированный Донбасс, – разведка

Как сказал Путин, гуманитарная помощь отдельным районам Донецкой и Луганской областей необходима для недопущения дальнейшего снижения уровня жизни в условиях экономической блокады и пандемии COVID-19.

Что теперь изменится

  • В России будут признаваться сертификаты на товары и услуги, выданные в "ДНР" и "ЛНР".
  • Допуск товаров из "республик" к государственным закупкам будет наравне с российскими.

Глава Кремля уже поручил организовать пункты пропуска на границе, через которые будут перемещаться товары из непризнанных республик Донбасса.

Кроме того, необходимо внести изменения в указы о:

  • продовольственном эмбарго, принятом в августе 2014 года,
  • экономические санкции против Украины, принятые в октябре 2018г.