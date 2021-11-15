Глава Кремля утверждает, что таким образом "защищает права и свободы" жителей квазиреспублик.
Важно Россия собралась полностью интегрировать оккупированный Донбасс, – разведка
Как сказал Путин, гуманитарная помощь отдельным районам Донецкой и Луганской областей необходима для недопущения дальнейшего снижения уровня жизни в условиях экономической блокады и пандемии COVID-19.
Что теперь изменится
- В России будут признаваться сертификаты на товары и услуги, выданные в "ДНР" и "ЛНР".
- Допуск товаров из "республик" к государственным закупкам будет наравне с российскими.
Глава Кремля уже поручил организовать пункты пропуска на границе, через которые будут перемещаться товары из непризнанных республик Донбасса.
Кроме того, необходимо внести изменения в указы о:
- продовольственном эмбарго, принятом в августе 2014 года,
- экономические санкции против Украины, принятые в октябре 2018г.