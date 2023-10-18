Об этом на пресс-конференции по итогам виртуального саммита ЕС заявил президент Европейского совета Шарль Мишель, пишет 24 Канал.

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"Наша обязанность продолжать поддерживать Украину"

Высокопоставленный чиновник отметил, что Евросоюз должен продолжать оказывать гуманитарную помощь палестинцам и соседним странам, принимающим беженцев. В то же время подчеркнул, что при этом нужно оставаться решительным и продолжать поддерживать Украину.

Наша обязанность и ответственность оставаться решительными и продолжать поддерживать Украину так долго, как это будет необходимо. Мы будем оставаться мобилизованными в этом смысле. Украина будет единственным пунктом повестки дня следующего Европейского совета,

– заявил Шарль Мишель.

Президент Евросовета подчеркнул, что Россия, без сомнения, является одной из стран, получающей преимущества от серьезной эскалации насилия на Ближнем Востоке. Более того, она уже начала пользоваться ситуацией, чтобы подпитывать нарративы против ЕС и его партнеров.

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