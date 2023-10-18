Про це на пресконференції за підсумками віртуального саміту ЄС заявив президент Європейської ради Шарль Мішель, пише 24 Канал.

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"Наш обов'язок продовжувати підтримувати Україну"

Високопосадовець зазначив, що Євросоюз має продовжувати надавати гуманітарну допомогу палестинцям та сусіднім країнам, які приймають біженців. Водночас підкреслив, що при цьому треба залишатися рішучим і продовжувати підтримувати Україну.

Наш обов'язок і відповідальність залишатися рішучими та продовжувати підтримувати Україну, так довго, як це буде необхідним. Ми будемо залишатися мобілізованими у цьому сенсі. Україна буде єдиним пунктом порядку денного наступної Європейської ради,

– заявив Шарль Мішель.

Президент Євроради підкреслив, що Росія, без сумніву, є однією з країн, яка отримує переваги від серйозної ескалації насильства на Близькому Сході. Ба більше, вона вже почала користуватися ситуацією, аби підживлювати наративи проти ЄС і його партнерів.

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