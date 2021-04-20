На фоне очередного обострения в отношениях Европы с Москвой, министры Евросоюза провели специальное совещание. Впоследствии вице-президент Европейской комиссии Хосеп Боррель сказал, что пока ЕС не готовит новых санкций в отношении России.

Однако он добавил, что ситуация может измениться. По его словам, 27 стран ЕС выражают одинаковые позиции относительно призыва к Москве прекратить стягивание войск вокруг Украины.

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На Донбассе снова погиб военный

Из-за нарушения режима прекращения огня со стороны оккупантов на Донбассе 18 апреля погиб военнослужащий, еще один получил ранения. Боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения ООС. Согласно данным пресс-центра, недалеко от поселка Водяное, в Донецкой области, зафиксировали огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов и автоматических станковых гранатометов.

Нуланд сделала заявление касательно сдерживания России

Номинантка на должность заместителя госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что США и Европа должны выступить единым фронтом в усилиях по сдерживанию России. Также она приветствовала новые санкции в отношении России. Нуланд курировала вопросы Украины в Госдепартаменте во время Революции Достоинства, в частности.

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