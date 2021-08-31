В ЕС заявили, что и так не дали бы средств Грузии, так как та не выполнила условия для получения кредитных денег.

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Позиция Грузии

Накануне грузинский премьер Ираклий Гарибашвили объявил, что Грузия решила отказаться от помощи ЕС в размере 75 миллионов евро.

Поскольку мы начали сокращать внешний долг, велика вероятность того, что больше не будет необходимости получать эту сумму. Конечно, мы очень благодарны ЕС за всю помощь, которую они оказали нам во время борьбы с пандемией коронавируса,

– сказал Гарибашвили.

Реакция Евросоюза

По данным корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Джозвяка, в ЕС заявили, что Грузия не смогла повысить независимость судебной системы, что было условием для получения кредитных денег ЕС.

ЕС принимает к сведению решение Грузии не предоставлять запрос на остальную макрофинансовую помощь ЕС, и добавляет, что "страна провалила выполнение достаточной степени условия для этой помощи",

– написал Джозвяк.

Ранее президент Европейского совета Шарль Мишель говорил, что предпосылкой для выделения макрофинансовой помощи Грузии со стороны ЕС является проведение изменений в судебной системе.