В ЄС заявили, що і так не дали б коштів Грузії, бо та не виконала умови для отримання кредитних грошей.

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Позиція Грузії

Напередодні грузинський прем'єр Іраклій Гарібашвілі оголосив, що Грузія вирішила відмовитись від допомоги ЄС у розмірі 75 мільйонів євро.

Оскільки ми почали скорочувати зовнішній борг, велика ймовірність того, що більше не буде необхідності отримувати цю суму. Звичайно, ми дуже вдячні ЄС за всю допомогу, яку вони надали нам під час боротьби з пандемією коронавірусу,

– сказав Гарібашвілі.

Реакція Євросоюзу

За даними кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Джозвяка, в ЄС заявили, що Грузія не змогла підвищити незалежності судової системи, що було умовою для отримання кредитних грошей ЄС.

ЄС бере до відома рішення Грузії не надавати запит на решту макрофінансової допомоги ЄС, і додає, що "країна провалила виконання достатньою мірою умови для цієї допомоги,

– написав Джозвяк.

Раніше президент Європейської ради Шарль Мішель говорив, що передумовою для виділення макрофінансової допомоги Грузії з боку ЄС є проведення змін у судовій системі.