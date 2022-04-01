О ожиданиях Евросоюза на правах анонимности сообщил высокопоставленный европейский чиновник. Он прокомментировал детали предстоящих переговоров с Китаем на самом высоком уровне.

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ЕС считает, что Китай может повлиять на Россию

Ситуация может измениться, если Китай использует свое влияние (на Россию – 24 канал) с целью избежать того, чтобы (в Украине – 24 канал) применялись некоторые виды вооружений и создавались условия для обхода санкций,

– заявил собеседник.

Представитель ЕС добавил, что по этому делу Европа и Китай могли бы действовать сообща.

По его мнению, Китай может "избрать роль близкого к России союзника". Но несмотря на совместное заявление сторон от 4 февраля, похоже, Пекин еще не определился со своей позицией.

Чиновник Евросоюза отметил, что Китай "должен учитывать свои долгосрочные интересы".

Собеседник свое мнение подкрепил информацией от китайской таможни за 2021 год. Из них следует, что торговый обмен Китая с Евросоюзом составлял около 14% всей внешней торговли страны, из США – 12,5%, с Россией – 2,4%.

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