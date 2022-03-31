В таком случае им не останется ничего, кроме того, чтобы договариваться с Китаем. Об этом в эксклюзивном интервью Елене Трибушной на 24 канале сказала спикер министра энергетики Украины Елена Зеркаль.

К теме Это будет не менее болезненно для России, – Зеркаль назвала альтернативу полному эмбарго на газ

Она отметила, что Китай и без России довольно хорошо себя чувствует. Они и так покупают газ минимум в 5 раз дешевле, чем Европа. Поэтому они будут дальше торговаться с россиянами.

А для россиян – это унизительно,

– подчеркнула Зеркаль.

Спикер минэнергетики объяснила, что труба идет в одном направлении. Месторождение, из которого направляется весь газ в Европу, не связано ни с каким другим направлением. А для того чтобы построить трубу в Китай, им нужно минимум 5 лет.

"Или они будут строить себе безумные подземные хранилища. Все равно, газ нужно куда-то девать", – отметила Зеркаль.

Заметим! Полное интервью с Еленой Зеркаль вы сможете посмотреть на ютубе 24 канала 31 марта в 12:00.