У такому разі їм лише не залишиться нічого, крім того, щоб домовлятись з Китаєм. Про це в ексклюзивному інтерв'ю Олені Трибушній на 24 каналі сказала речниця міністра енергетики України Олена Зеркаль.

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Вона зазначила, що Китай і без Росії доволі добре почувається. Вони і так купують газ мінімум у 5 разів дешевше, ніж Європа. Тому вони будуть далі торгуватися із росіянами.

А для росіян – це принизливо,

– підкреслила Зеркаль.

Речниця міненергетики пояснила, що труба йде в одному напрямку. Родовище, яке з якого спрямовується весь газ у Європу не поєднано з жодним іншим напрямком. А для того, щоб побудувати трубу в Китай, їм потрібно мінімум 5 років.

"Або ж вони будуватимуть собі шалені підземні сховища. Однаково, газ потрібно кудись дівати", – зазначила Зеркаль.

Зауважимо! Повне інтерв'ю з Оленою Зеркаль ви зможете подивитися на ютубі 24 каналу 31 березня о 12:00.

Прем'єра інтерв'ю з Оленою Зеркаль: дивіться на ютубі 31 березня