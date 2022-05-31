Вторичные санкции против России

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. При этом греческий премьер заявил, что пока новые санкции не запрещают греческим судовладельцам перевозить российскую нефть.

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Польша и все большее число стран Европейского союза громко говорят о так называемых вторичных санкциях в Россию. Это возможность наложения санкций таким образом, чтобы российская нефть не могла продаваться также в третьи страны, которые за пределами Европейского союза,

– сказал Моравецкий.

Отметим, что лидеры ЕС в понедельник, 30 мая, поздно вечером согласовали шестой пакет санкций против России из-за ее вторжения в Украину. Предполагается, что до конца этого года Европейский Союз откажется от 90% импорта российской нефти. Остальные 10 процентов – это поставки через южный участок нефтепровода "Дружба", обслуживанием которого в основном занимается Венгрия. Однако это должно быть временным решением.

Как принималось решение о введении санкций

По словам Моравецкого, на саммите "дискуссия подчас была очень бурной, но в то же время очень конструктивной, исполненной доброй воли".

"И я особенно рад этому, потому что, несмотря на пессимистические голоса, несмотря на тех, кто заявил о распаде Вышеградской группы, я хотел бы сказать, что не только Вышеградская группа сохранила полную последовательность, но и в обсуждении с премьер-министром Чешской Республики и премьер-министру Венгрии удалось найти соответствующий компромисс", - отметил Моравецкий.

Он также добавил, что есть несколько стран – Чехия, Словакия, Венгрия, Австрия и Люксембург, не имеющие выхода к морю. Поэтому особое отношение к этим странам абсолютно оправдано. Премьер Польши отметил, что весь Евросоюз точно откажется от российской нефти. Это означает, что в ближайшее время Россия окончательно потеряет свои доходы и это очень важный элемент всей дискуссии.

"Если Россия хочет завоевать Украину, уничтожить мир, то мы должны применить наше самое серьезное оружие – это оружие – экономика, которая не позволяет военной машине Путина получить дополнительные средства", – сказал глава польского правительства.

Он добавил, что Россия хочет поддерживать длительную войну и одновременно вызвать голод в мире. Эти темы также уделили много внимания во время Европейского совета.

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