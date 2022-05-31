Вторинні санкції проти Росії

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. При цьому грецький прем'єр заявив, що поки що нові санкції не забороняють грецьким судновласникам перевозити російську нафту.

Читайте також: Президентка Єврокомісії привітала угоду ЄС про заборону експорту російської нафти

Польща і дедалі більше країн Європейського союзу голосно говорять про так звані вторинні санкції до Росії. Це можливість накладення санкцій таким чином, щоб російська нафта не могла продаватися також до третіх країн, які за межами Європейського союзу,

– сказав Моравецький.

Зазначимо, що лідери ЄС у понеділок, 30 травня, пізно увечері погодили шостий пакет санкцій проти Росії через її вторгнення в Україну. Передбачається, що до кінця цього року Європейський Союз відмовиться від 90 відсотків імпорту російської нафти. Решта 10 відсотків – це постачання через південну ділянку нафтопроводу "Дружба", обслуговуванням якого в основному займається Угорщина. Однак це має бути тимчасовим рішенням.

Як приймалося рішення про запровадження санкцій

За словами Моравецького, на саміті "дискусія часом була дуже бурхливою, але водночас дуже конструктивною, сповненою доброї волі".

"І я особливо радий цьому, тому що, попри песимістичні голоси, попри тих, хто водночас заявив про розпад Вишеградської групи, я хотів би сказати, що не лише Вишеградська група зберегла повну послідовність, але й в обговорення з прем'єр-міністром Чеської Республіки та прем'єр-міністром Угорщини вдалося знайти відповідний компроміс", – зазначив Моравецький.

Він також додав, що є кілька країн – Чехія, Словаччина, Угорщина, Австрія та Люксембург, які не мають виходу до моря. Тому особливе ставлення до цих країн є абсолютно виправданим. Прем'єр Польщі наголосив, що весь Євросоюз точно відмовиться від російської нафти. Це означає, що найближчим часом Росія остаточно втратить свої доходи, і це дуже важливий елемент усієї дискусії.

"Якщо Росія хоче завоювати Україну, знищити мир, то ми повинні застосувати нашу найсерйознішу зброю – ця зброя – економіка, яка не дозволяє військовій машині Путіна отримати додаткові кошти", – сказав очільник польського уряду.

Він додав, що Росія хоче підтримувати довготривалу війну і водночас викликати голод у світі. Цим темам також приділили багато уваги під час Європейської ради.

До теми – за що Орбан зараз розраховується з Путіним: дивіться відео