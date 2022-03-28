В интервью телеканалу Sky News Arabia Высокий представитель ЕС по внешним делам Жозеп Боррель подчеркнул, что в Европе не намерены ставить под запрет российские энергоресурсы. В то же время она будет искать альтернативные источники. И этот процесс может занять два года.
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В ЕС считают Россию ненадежным партнером
Боррель отметил, что в ЕС стремятся снизить зависимость от российских нефти и газа. Мол, после войны Россия кажется не слишком надежным партнером.
Поэтому мы хотим диверсифицировать наши источники, и Ближний Восток играет большую роль,
– отметил он.
Жозеп Боррель подчеркнул, что возобновляемые источники энергетики поспособствуют тому, чтобы ЕС сократил потребление ископаемого топлива.
Отметим, что ЕС и США 25 марта объявили о новой договоренности. Она предусматривает дополнительную транспортировку сжиженного газа в Европейский союз. Это делается для сокращения зависимости континента от России и ее энергоносителей.
Официальный Киев на постоянной основе призывает страны Европы отказываться от энергоносителей из страны-агрессора. Недавно о важности этого заговорили и в США и Великобритании.
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