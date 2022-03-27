Орбан заверил, что его позицию разделяют Австрия и Германия. По словам политика, говорится не о большей плате за энергоресурсы, а о том, будет ли Венгрия вообще иметь газ.

Тема Эта политика будет очень дорогой для Венгрии, – Дуда о позиции Орбана по Украине

"Если не будет нефти и газа, венгерская экономика остановится: придется закрывать заводы, будет массовая безработица", – сказал Орбан.

Орбан обижается

Премьер считает, что в его стране невозможно восстановить нефтеперерабатывающие заводы. На это уходит несколько лет, однако тогда венгерская экономика окажется на позициях, которые были 10 лет назад.

Орбан также заявил, что имеет определенную этническую обиду на украинцев. Он обещал не забыть о ней.

Спор о том, как обращались с нашими меньшинствами, второстепенный ,

– отметил политик.

Он добавил, что в контексте европейской политики чувствует себя как в спектакле. Кроме того, Орбан считает, что возможная миротворческая миссия Польши и закрытие неба втянут Европу в войну, которую никто не хочет.