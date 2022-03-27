Орбан запевнив, що його позицію поділяють Австрія та Німеччина. За словами політика, мовиться не про більшу плату за енергоресурси, а про те, чи Угорщина взагалі матиме газ.

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"Якщо не буде нафти та газу, угорська економіка зупиниться: доведеться закривати заводи, буде масове безробіття", – сказав Орбан.

Орбан ображається

Прем'єр вважає, що в його країні наразі неможливо відновити нафтопереробні заводи. На це потрібно кілька років, проте тоді угорська економіка опиниться на позиціях, які були 10 років тому.

Орбан також заявив, що має певну етнічну образу на українців. Він обіцяв не забути про неї.

Суперечка про те, як поводилися з нашими меншинами, другорядна,

– зазначив політик.

Він додав, що в контексті європейської політики почувається ніби у виставі. Крім цього, Орбан вважає, що можлива миротворча місія Польщі та закриття неба втягнуть Європу у війну, якої ніхто не хоче.

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