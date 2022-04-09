В пятницу, 8 апреля, Евросоюз принял новый пакет санкций против России. В него вошли запреты на экспорт угля (начинает действовать с середины августа), древесины, химикатов, продуктов и т.д. По оценкам экспертов, это примерно 10% всего экспорта России в ЕС, не учитывая запрета с предыдущих санкций. В целом из-за прямых санкций ожидается сокращение до пятой части всего экспорта из России по стоимости.

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Следует отметить, что только экспорт угля из России в ЕС приносил стране-оккупантке 8 миллиардов евро в год. Помимо угля новые санкции запрещают поставки из России многих других товаров и продуктов, включая древесину, каучук, цемент, удобрения, морепродукты высокого класса, такие как икра, и спиртные напитки, такие как водка, общая стоимость которых оценивается в 5,5 миллиарда евро.

При этом поставки нефти и газа из России снова не попали в санкционный список. Хотя именно это наполняет российскую казну, а потому финансирует войну против Украины – 100 миллиардов евро в год.

ЕС также ограничил экспорт в Россию ряда товаров, в частности, авиационного топлива, квантовых компьютеров, передовых полупроводников, высококачественной электроники, программного обеспечения, транспортного оборудования на общую стоимость 10 миллиардов евро в год. Добавив предварительные запреты на экспорт других технологий, ЕС заблокировал около четверти своего общего экспорта в стоимостном выражении.

Также под санкции попали еще 18 организаций – их активы в ЕС были заморожены. Среди них 4 банка: ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк и Открытие. Они были отключены от SWIFT.

Но как в случае с российской нефтью и газом, два российских банка, которые и занимаются оплатой за поставки энергоресурсов – Сбербанк и Газпромбанк – снова избежали санкций.