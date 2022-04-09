У п'ятницю, 8 квітня, Євросоюз ухвалив новий пакет санкцій проти Росії. В нього увійшли заборона на експорт вугілля (починає діяти з середини серпня), деревини, хімікатів, продуктів тощо. За оцінками експертів, це приблизно 10% від усього експорту Росії до ЄС, не враховуючи заборони з попередніх санкцій. Загалом через прямі санкції очікується скорочення до п’ятої частини всього експорту з Росії за вартістю.

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Варто зазначити, що лише експорт вугілля з Росії до ЄС приносив країні-окупантці 8 мільярдів євро на рік. Крім вугілля, нові санкції забороняють постачання із Росії багатьох інших товарів і продуктів, включаючи деревину, каучук, цемент, добрива, морепродукти високого класу, такі як ікра, та спиртні напої, такі як горілка, загальна вартість яких оцінюється в 5,5 мільярдів євро.

При цьому постачання нафти та газу з Росії знову не потрапило в санкційний список. Хоча саме це найбільше наповнює російську казну, а відтак фінансує війну проти України – 100 мільярдів євро на рік.

ЄС також обмежив експорт до Росії низки товарів, зокрема авіаційного палива, квантових комп’ютерів, передових напівпровідників, високоякісної електроніки, програмного забезпечення, транспортного обладнання на загальну вартість 10 мільярдів євро на рік. Додавши попередні заборони на експорт інших технологій, ЄС наразі заблокував близько чверті свого загального експорту у вартісному вираженні.

Також під санкції потрапили ще 18 організацій – їх активи в ЄС були заморожені. У тому числі 4 банків – ВТБ, Совкомбанк, Новікомбанк та Откритие. Їх було відключено від SWIFT.

Та як випадку з російською нафтою та газом, два російські банки, які й займаються оплатою за постачання енергоресурів – Сбербанк та Газпромбанк – знову уникли санкцій.