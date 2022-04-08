Від початку повномасштабної війни в Україні ЄС ввів санкції проти приблизно 700 людей, пов'язаних з Кремлем або причетних до вторгнення, яке Москва називає "спецоперацією".
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Новий санкційний список ЄС
Євросоюз оприлюднив список росіян, які потрапили під обмеженням в межах п'ятого пакета санкцій.
Нові санкції зачеплять 216 людей переважно з псевдореспублік Донбасу, а також провідних бізнесменів, політиків та військових, наближених до Кремля. Обмеження накладають на
- керівника "Свєрбанку" Германа Грефа,
- "алюмінієвого олігарха" Олега Дерипаску,
- генерального директора "Сургутнєфтєгаза" Володимира Богданова,
- доньок Путіна – Катерину Тихонову та Марію Воронцову.
Крім того, санкції передбачили ще щодо 18 компаній.
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