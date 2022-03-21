Такую информацию сообщила федеральный министр иностранных дел Германии Анналены Бербок, прибыв на заседание министров иностранных дел и обороны ЕС в Брюсселе в понедельник.

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Министры стран ЕС примут политическое решение по выделению дополнительной финансовой помощи в понедельник, отметила Бербок.

По ее словам, правительство Германии обеспечит скорую реализацию заказов на оружие от немецких компаний.

Детали сроков и конкретных видов вооружения не будут разглашаться из соображений безопасности, в частности, из-за угроз РФ бомбардировать поставки западного оружия Украине. Нельзя говорить об этом публично, потому что это вопросы жизни и смерти,

– сказала она.

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе планируют согласовать дополнительные 500 миллионов евро на военную помощь Украине в ближайшее время.

Напомним, что в конце февраля в ЕС решили выделить 500 миллионов евро на предоставление ВСУ летального оружия и запасов в рамках европейского инструмента по поддержке мира (European Peace Facility). Это было первое подобное решение в истории Евросоюза.