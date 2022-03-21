Таку інформацію повідомила федеральна міністерка закордонних справ Німеччини Анналени Бербок, прибувши на засідання міністрів закордонних справ та оборони ЄС в Брюсселі у понеділок, 21 березня.

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Міністри країн ЄС ухвалять політичне рішення щодо виділення додаткової фінансової допомоги, зауважила Бербок.

За її словами, уряд Німеччини забезпечить швидку реалізацію замовлень на зброю від німецьких компаній.

Деталі термінів та конкретних видів озброєння не будуть розголошені з міркувань безпеки, зокрема, через погрози РФ бомбардувати поставки західної зброї Україні. Не можна говорити про це публічно, тому що це питання життя та смерті,

– сказала вона.

Раніше повідомлялося, що у Євросоюзі планують погодити додаткові 500 мільйонів євро на військову допомогу Україні найближчим часом.

Нагадаємо, що наприкінці лютого в ЄС вирішили виділити 500 мільйонів євро на надання ЗСУ летальної зброї та припасів у рамках європейського інструменту з підтримки миру (European Peace Facility). Це було перше подібне рішення в історії Євросоюзу.

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