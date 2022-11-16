Об этом журналистке 24 канала Софии Трощук рассказал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Он отметил, пока продолжался разговор, многие украинские города атаковали российские ракеты. Впрочем, значительную часть сбили силы ПВО.

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Именно поэтому мы будем поддерживать поставки военной техники в украинскую армию,

– подчеркнул Боррель.

Нужно наполнить Европейский фонд мира

Он добавил, что следует наполнять финансами Европейский фонд мира. Для этого нужно уметь оказывать гибкую, быструю и эффективную поддержку в кризис. Однако, по словам Борреля, договоренностей на этот счет еще нет.

Работа в Совете ЕС будет продолжена. Дипломат надеется, что до конца года смогут принять меры, которые обеспечат финансовую устойчивость усилий через Европейский фонд мира.

Обратите внимание! Европейский фонд мира – это своеобразный "военный бюджет" в ЕС. Он формируется на средства вкладов стран-членов ЕС. За эти деньги осуществляют финансирование военных операций за границей.

Это связано с запросом Украины на оружие

Боррель продолжил, что тогда государства-члены смогут предоставлять оружие по запросу украинцев. Все это находится под контролем отдела Расчетной палаты в Брюсселе.

Кроме того, в ЕС планируется в 2023 году выделить дополнительные деньги на оборону. Однако это не обсуждали на заседании Совета ЕС.

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