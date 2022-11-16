Об этом журналистке 24 канала Софии Трощук рассказал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Он отметил, пока продолжался разговор, многие украинские города атаковали российские ракеты. Впрочем, значительную часть сбили силы ПВО.
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Именно поэтому мы будем поддерживать поставки военной техники в украинскую армию,
– подчеркнул Боррель.
Нужно наполнить Европейский фонд мира
Он добавил, что следует наполнять финансами Европейский фонд мира. Для этого нужно уметь оказывать гибкую, быструю и эффективную поддержку в кризис. Однако, по словам Борреля, договоренностей на этот счет еще нет.
Работа в Совете ЕС будет продолжена. Дипломат надеется, что до конца года смогут принять меры, которые обеспечат финансовую устойчивость усилий через Европейский фонд мира.
Это связано с запросом Украины на оружие
Боррель продолжил, что тогда государства-члены смогут предоставлять оружие по запросу украинцев. Все это находится под контролем отдела Расчетной палаты в Брюсселе.
Кроме того, в ЕС планируется в 2023 году выделить дополнительные деньги на оборону. Однако это не обсуждали на заседании Совета ЕС.
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