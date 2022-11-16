На этот вопрос журналистке 24 канала Софии Трощук попытался ответить глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Он пролил свет на дальнейшее сотрудничество Украины с ЕС, а также возможность вступления нашего государства в Союз.
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Военная помощь – не часть процесса вступления
На вопрос, рассматривают ли в Евросоюзе более глубокое сотрудничество с Украиной в военной сфере, Боррель ответил, что это не обсуждалось во время Совета ЕС. По его словам, этот момент не являлся темой обсуждения во время встречи. Следовательно, новостей по этому поводу у него нет. Что касается тем, которые не поднимались в Совете, то дипломат отметил, что не может их озвучивать.
В то же время он решил поставить четкий водораздел между военной помощью Украине, а также вступлением нашего государства в ЕС.
Откровенно говоря, наша военная помощь Украине – не часть процесса (вступления – 24 канала). Процесс (вступления) проходит своим путем,
– заметил он.
Боррель добавил, что на следующей неделе намечена встреча на высоком уровне. В ней примут участие лидеры ЕС, а также Украина. И именно во время нее будут обсуждаться вопросы вступления. На этот раз говорилось о встрече министров обороны. Они обсуждают вопросы безопасности. Вместо этого расширение Евросоюза – не их компетенция.
ЕС продолжает поддерживать Украину
- Начнем с того, что Жозеп Боррель прокомментировал освобождение Херсона из-под оккупации. По его словам, это хорошие новости для украинцев. Более того, это демонстрация того, что стратегия военной поддержки Украины была удачной.
- Также Боррель в очередной раз отметил, что именно Украина будет решать, что для нее – победа. Ведь именно украинцы страдают от ракетных обстрелов, мерзнут в своих домах или вынуждены искать убежище далеко за пределами своего дома.
- Кроме того, во время своего выступления в Брюсселе он отметил, что Евросоюз совместно с входящими в него государствами предоставил Украине немалую финансовую помощь. Мы с начала полномасштабного вторжения получили 8 миллиардов евро. И на этом никто не планирует останавливаться.
- Поэтому Боррель подчеркнул, что ЕС будет решительно поддерживать Украину. По его словам, будут делать это до тех пор, пока наше государство не прогонит врагов со своей территории.
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