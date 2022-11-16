На этот вопрос журналистке 24 канала Софии Трощук попытался ответить глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Он пролил свет на дальнейшее сотрудничество Украины с ЕС, а также возможность вступления нашего государства в Союз.

Читайте также Россия хочет взять паузу, чтобы подготовить более жестокое нападение, – Кулеба

Военная помощь – не часть процесса вступления

На вопрос, рассматривают ли в Евросоюзе более глубокое сотрудничество с Украиной в военной сфере, Боррель ответил, что это не обсуждалось во время Совета ЕС. По его словам, этот момент не являлся темой обсуждения во время встречи. Следовательно, новостей по этому поводу у него нет. Что касается тем, которые не поднимались в Совете, то дипломат отметил, что не может их озвучивать.

В то же время он решил поставить четкий водораздел между военной помощью Украине, а также вступлением нашего государства в ЕС.

Откровенно говоря, наша военная помощь Украине – не часть процесса (вступления – 24 канала). Процесс (вступления) проходит своим путем,

– заметил он.

Боррель добавил, что на следующей неделе намечена встреча на высоком уровне. В ней примут участие лидеры ЕС, а также Украина. И именно во время нее будут обсуждаться вопросы вступления. На этот раз говорилось о встрече министров обороны. Они обсуждают вопросы безопасности. Вместо этого расширение Евросоюза – не их компетенция.

ЕС продолжает поддерживать Украину

Начнем с того, что Жозеп Боррель прокомментировал освобождение Херсона из-под оккупации. По его словам, это хорошие новости для украинцев. Более того, это демонстрация того, что стратегия военной поддержки Украины была удачной.

Также Боррель в очередной раз отметил, что именно Украина будет решать, что для нее – победа. Ведь именно украинцы страдают от ракетных обстрелов, мерзнут в своих домах или вынуждены искать убежище далеко за пределами своего дома.

Кроме того, во время своего выступления в Брюсселе он отметил, что Евросоюз совместно с входящими в него государствами предоставил Украине немалую финансовую помощь. Мы с начала полномасштабного вторжения получили 8 миллиардов евро. И на этом никто не планирует останавливаться.

Поэтому Боррель подчеркнул, что ЕС будет решительно поддерживать Украину. По его словам, будут делать это до тех пор, пока наше государство не прогонит врагов со своей территории.

Достойно внимания – реакция ЕС на массированный ракетный удар 15 ноября: смотрите видео